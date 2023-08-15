صحيفة أوكرانية تنشر مقطع فيديو لدبابات "ليوبارد" مدمرة في ساحة المعركة (فيديو)

نشرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية مقطع فيديو عبر "تلغرام" صوره جنود أوكرانيون ظهرت فيه دبابات "ليوبارد" الألمانية التي دمرتها القوات الروسية على أرض المعركة.

وفي تفاصيل مقطع الفيديو، كان الجنود الأوكرانيون يقودون مركبتهم في طريق ترابي، حيث ظهرت دبابتان معطوبتان من طراز "ليوبارد" على جانبي الطريق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الـ4 من أغسطس الجاري، أن قوات كييف خسرت منذ انطلاق الهجوم المضاد في الـ 4 من يونيو الماضي، أكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح تابعة لقوات كييف، بينها 26 طائرة و9 مروحيات و1831 مركبة مدرعة تضم 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية ، و7 دبابات فرنسية من طراز AMX و21 مركبة "برادلي" أمريكية، إلى جانب الخسائر البشرية من جنود قتلى تجاوز عددهم 43 ألف شخص.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: RT