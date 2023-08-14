ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: روسيا دمرت الأنظمة الجوية الغربية لدى كييف

قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، عبر "يوتيوب"، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير أنظمة الدفاع الجوي الغربية لدى قوات كييف، في غضون بضعة أشهر.

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وأوضح ريتر: "تم تدمير الدفاعات الجوية الأوكرانية بشكل كبير، فقد أطلق الجيش الروسي خلال الأشهر الأخيرة حملة واسعة لتدمير الأنظمة الغربية التي تمتلكها قوات كييف، تكللت بالنجاح، إلا أن الجانب الأوكراني يخشى التحدث عن ذلك".

وأشار إلى أن الجيش الروسي دمر مؤخرا العديد من أنظمة الدفاع الصاروخية التي تمتلكها قوات كييف من طراز "باتريوت".

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وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نهاية شهر مايو الماضي، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقبل ذلك بأسبوعين تمكنت القوات الروسية من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

المصدر: RT