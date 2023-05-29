القوات الروسية تستهدف "باتريوت" في محيط مطار جولياني بكييف

استهدفت القوات الروسية منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في محيط مطار جولياني في كييف، وكذلك مقرات إطلاق الطائرات المسيرة.

إقرأ المزيد

وقد وقعت انفجارات في منطقة ديسنيانسكي، اليوم الاثنين، حيث أبلغ السكان المحليون بسماع دوي انفجارات قوية، وأكد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو هذه المعلومات، وبحسب البيانات الأولية، لا توجد معلومات عن الخسائر والأضرار بعد.

وقد أطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية الساعة 11:09 صباح اليوم، وسمع أصوات الانفجارات الساعة 11:20.

وقد تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية بدوي انفجارات في مناطق كييف وبولتافا وفينيتسا وتشيركاسي وأوديسا وخميلنيتسكي ولفوف، وقالت الإدارة الإقليمية للشرطة إن مرافق البنية التحتية تضررت في كييف.

المصدر: نوفوستي