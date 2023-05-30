شويغو: القوات الروسية دمرت منظومة باتريوت أخرى في كييف

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال وزير الدفاع الروسي في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت خلال الأيام الأخيرة، المنظومة الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي "باتريوت" في كييف.

وأضاف شويغو: "في الأيام الأخيرة، تم تدمير مستودعات كبيرة للأسلحة الغربية في خميلنيتسكي وترنوبل ونيكولاييف، كما تم قصف نظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات في كييف".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تمكنت قبل أسبوعين من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

المصدر: نوفوستي