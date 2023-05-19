مستشار سابق للبنتاغون يرجّح مقتل عسكريين أمريكيين بالضربة الروسية لـ"باتريوت" في كييف

رجّح المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، مقتل عسكريين أمريكيين بالضربة الروسية لمنظومة "باتريوت" مؤخرا في كييف.

وفي مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، قال: "في الواقع الحرب حرب. إذا تم تدمير منظومة "باتريوت" بالقرب من كييف، وهو ما حدث بالفعل، سيتم أيضا القضاء على من حولها.. أنا متأكد من أننا تعرضنا لخسائر في الأفراد هناك".

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، أنه تم إصلاح منظومة "باتريوت" التي أعلن الجيش الروسي تدميرها أمس الأول بصاروخ "كينجال" في كييف، ونشر مشاهد لاحتراقها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير خمس منصات إطلاق "باتريوت" بصاروخ "كينجال" فرط الصوتي، خلال ضربة صاروخية مكثفة من الجو والبحر على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بأوكرانيا شملت أوديسا، وتشيرنوفتسي، وجيتومر، وتشيرنيغوف، وكييف.

وبين المواقع التي ضربها الجيش الروسي مخازن لأسلحة غربية جديدة تسلمتها كييف مؤخرا، وجسر التموين الرابط بين أوكرانيا ورومانيا عضو "الناتو"، الذي كانت تتدفق الأسلحة والذخائر الغربية عبره.

المصدر: نوفوستي