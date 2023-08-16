مدفيديف: منظومات القنص المؤثرة أظهرت قدرات جيدة خلال العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

ناقش نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنجاز طلبيات الدفاع الحكومية، ومنها منظومات القنص الناجعة التي أظهرت قدرات جيدة، مؤكدا أنها تعمل على تحقيق أهداف العملية الخاصة.

وجاءت تصريحات مدفيديف اليوم الأربعاء، خلال فعاليات منتدى "الجيش- 2023"، حيث عقد هناك اجتماعا لمجموعة عمل المجمع الصناعي العسكري.

وخلال جولته هناك، اطّلع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على التقدم الذي تم إنجازه على مستوى تنفيذ طلبات دفاع الدولة، بما في ذلك إنتاج منظومات أسلحة القنص المؤثرة.

وأضاف في الاجتماع: "سننظر اليوم في عدة قضايا ضمن فريق العمل لدينا، بما في ذلك مسألة تزويد القوات المسلحة بأسلحة القناصة ... لقد أظهر مصنّعو تلك الأسلحة لدينا قدراتهم، ولا بأس بهم".

وأكد أن ما تم إنجازه حتى الآن إنما يصب في خدمة الغرض من العملية العسكرية الروسية الخاصة. حيث تستخدم فيها هذه الوسائط من أجل تدمير القوة البشرية للعدو وتعطيل معداته وآلياته.

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هذا وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

وقد كشفت روسيا خلال فعاليات المنتدى عن مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات القتالية.

المصدر: RT