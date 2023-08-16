وسائل إعلام: انفجارات في مدينتي إسماعيل وريني بجنوب أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات الليلة الماضية في مدينتي إسماعيل وريني في جنوب البلاد.

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ولم تذكر التقارير تفاصيل ما حدث، ولم ترد معلومات رسمية عن الأضرار المحتملة.

وفي وقت سابق من الليل أعلنت حالة تأهب جوي في مقاطعة أوديسا بعد أن أفاد الجيش الأوكراني بتوجه مسيرات انتحارية روسية إلى منطقة مجرى نهر الدانوب.

وفي مطلع الشهر الحالي أكدت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت صناعية وموانئ في جنوب مقاطعة أوديسا، حيث تقع مدينة إسماعيل الميناء الرئيسي على نهر الدانوب، لضربات مسيرات انتحارية أدت لاندلاع حرائق.

المصدر: وكالات