أعلن المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن انسحاب القوات الأوكرانية من أراض في مقاطعة خاركوف جاء بسبب ضربات القوات الروسية.

وأكد أن القوات الروسية تمارس ضغوطا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك يتعين على القوات الأوكرانية التراجع، وعلى السلطات إجلاء السكان.

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واعتبر أن القوات الأوكرانية ليس لديها أسلحة وذخيرة كافية لتحمل مثل هذا الهجوم، كما أنها لا تمتلك العدد اللازم من المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي للقيام بعمليات قتالية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية لمدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، الإجلاء الإلزامي للسكان إلى مناطق آمنة، وذلك وسط إحراز الجيش الروسي مزيدا من التقدم على هذا المحور في الأيام الأخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ الجيش الروسي عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك.

المصدر: لينتا. رو