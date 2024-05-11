طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر

يمكن للرجال في منتصف العمر تحسين حالتهم الصحية باستبدال حصة واحدة على الأقل من اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية.

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وتشير الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية إلى أن الحالة الصحية للرجال متوسطي العمر تتحسن عند استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

وتقول: "إذا استبدل الرجال في منتصف العمر، حصة واحدة من اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي بأطعمة نباتية الأصل فسوف يشعرون بتحسن كبير في صحتهم".

ووفقا لها، أجرت جامعة ستانفورد في عام 2020 تجربة علمية استمرت 8 أسابيع، تناول بعض المشاركين فيها اللحوم المعتادة فقط، أما البقية فتناولوا "لحوم نباتية" المصدر.

وتشير الخبيرة إلى أن أفراد المجموعة الثانية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوغراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم. كما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري.

المصدر: 360.ru