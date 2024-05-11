توسك يبحث عن بصمات روسية بيلاروسية على الحدود عقب فرار قاض كبير من البلاد

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بعد اجتماع لمجلس شؤون الاستخبارات حول "النفوذ الروسي والبيلاروسي" عن نيته زيارة الحدود البولندية البيلاروسية اليوم السبت.

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وكتب توسك في صحفته على منصة "إكس": "أعلن متحدث باسم الرئيس في جلسة المجلس عن جاهزية التعاون بهدف توضيح مسألة نفوذ الاستخبارات الشرقية في بولندا. وستكون هناك إخباريات للنيابة العامة للبلاد بعد تقرير قائد حرس الحدود، سأزور الموظفين والجنود على الحدود مع بيلاروس".

وجرت أول جلسة لهذا المجلس يوم الأربعاء الماضي لبحث الفضيحة حول القاضي البولندي الذي فر إلى بيلاروس.

وفي وقت سابق أعلن قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لمحافظة وارسو توماش شميدت في مؤتمر صحفي في العاصمة البيلاروسية مينسك استقالته احتجاجا على سياسة وارسو تجاه مينسك وموسكو وطلب حق اللجوء في بيلاروس.

وردا على ذلك أعلن توسك أن لدى القاضي الهارب معلومات سرية، معربا عن ثقته في تورط الاستخبارات البيلاروسية في هروبه.

المصدر: نوفوستي