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قاض بولندي يستقيل من منصبه ويطلب اللجوء إلى بيلاروس

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قاض بولندي يستقيل من منصبه ويطلب اللجوء إلى بيلاروس
Globallookpress Belta
القاضي البولندي توماش شميدت (صورة أرشيفية)
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قال القاضي البولندي توماش شميدت إنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وسيطلب اللجوء السياسي إلى بيلاروس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شميدت، الذي يشغل منصب قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لمحافظة وارسو، في مينسك، حيث تابع: "أطلب الحصول على وضع لاجئ سياسي".

وأشار شميدت إلى أن هذا لا يعد طلبا رسميا بعد، إلا أنه قال إن زيارته إلى بيلاروس تعود إلى أنه يستطيع التعبير عن موقفه بأمان وحرية هناك، وقرأ ووقع بيان استقالته من منصبه في مؤتمر صحفي بالعاصمة البيلاروسية.

المصدر: Belta

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