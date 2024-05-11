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بعد تجاوزات بعض المصلين.. وزير الأوقاف المصري يمنع تصوير الجنازات بالمساجد

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بعد تجاوزات بعض المصلين.. وزير الأوقاف المصري يمنع تصوير الجنازات بالمساجد
Gettyimages.ru
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، منع تصوير الجنازات سواء داخلها أو حال خروجها من المساجد.

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وأوضح الوزير بأنه نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز في أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد.

كما شدد وزير الأوقاف على الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله، جاء هذا القرار بعد تجاوز العديد من المصلين المصاحبين للجنازات، وكذلك تجاوز بعض الصحافيين في أثناء تأدية عملهم.

يذكر أن قرار منع تصوير الجنازات قامت بتفعيله نقابة المهن التمثيلية بعد أزمتها مع بعض الصحفيين في جنازة الفنان صلاح السعدني.

 

المصدر: ناصر حاتم- RT

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