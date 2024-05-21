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نتنياهو يلمح إلى خطة للحكم العسكري في غزة بعد هزيمة "حماس"

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نتنياهو يلمح إلى خطة للحكم العسكري في غزة بعد هزيمة
Globallookpress Amos Ben Gershom/Israel Gpo
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطة لتواجد عسكري طويل الأمد في قطاع غزة لضمان "تجريده المستدام من السلاح" بعد هزيمة حركة "حماس".

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة CNN التلفزيونية الأمريكية: "عندما تُهزم "حماس"، سنحتاج إلى ضمان نزع السلاح بشكل مستدام في غزة".

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وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه يعتبر إسرائيل القوة الوحيدة القادرة على "منع عودة الإرهاب في المستقبل المنظور".

وقال نتنياهو في وقت سابق إن إسرائيل يمكن أن تنتصر في غزة دون مساعدة الولايات المتحدة.

وصرح ميكي زوهار وزير الثقافة الإسرائيلي، في وقت سابق أن إسرائيل ستدير قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب عسكريا لا مدنيا، مضيفا أن حكم غزة العسكري سيخلق مشكلة لأنه من الصعب إيجاد شخص يديرها مدنيا تحت حكمنا العسكري.

وأشار إلى أنه ليس لدى إسرائيل خيار آخر فبمجرد خروجنا من القطاع ستعزز حماس قوتها العسكرية مرة أخرى

المصدر: RT

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