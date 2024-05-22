أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى إيران منذ 1979

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى طهران، يوم الأربعاء، في ما يعتبر أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى إيران منذ عام 1979.

وذكرت الخارجية المصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير سامح شكري قدم واجب العزاء لرئيس السلطة التنفيذية المؤقت في إيران محمد مخبر والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

السيد سامح شكري وزير الخارجية يقدم واجب العزاء لفخامة الرئيس محمد مخبر، رئيس السلطة التنفيذية المؤقت للجمهورية الإسلامية الإيرانية. pic.twitter.com/DruUoMG5Iz — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 22, 2024

وزير الخارجية يقدم واجب العزاء للقائم بأعمال خارجية إيران "علي باقري" في حوار جانبي قبيل بدء مراسم العزاء. pic.twitter.com/0eC4F4wBwD — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 22, 2024

ويزور شكري إيران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه بنتيجة تحطم المروحية التي كان على متنها برفقة عدد من المسؤولين الكبار، يوم الأحد 19 مايو.

وزير الخارجية يصل إلى طهران لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم العزاء الرسمي للرئيس الإيراني ووزير الخارجية. pic.twitter.com/qLWjzY8tjY — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 22, 2024

وجدير بالذكر أنه قبل زيارة شكري لم تكن هناك زيارات لوزراء خارجية مصريين لإيران منذ عام 1979، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران في 1980، على خلفية الثورة الإسلامية في إيران وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

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وكانت هناك عودة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عهد الرئيس محمد مرسي في مصر خلال الفترة بين 2011 و2013.

ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر، لم تكن هناك زيارات على مثل هذا المستوى الرفيع بين البلدين.

المصدر: RT