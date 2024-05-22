وزير الخارجية المصري يتوجه إلى إيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران.

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ويتوجه الوزير إلى إيران لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين لقوا مصرعهم يوم الأحد 19 مايو إثر حادث أليم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري سوف يعود عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكدا تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الاثنين بأن المروحية الرئاسية تحطمت بسبب "عطل فني"، فيما افترضت صحيفة "بيلد" نقلا عن خبير ألماني أن المروحية قد تكون اصطدمت بجبل بسبب صعوبة الملاحة لقدم معداتها التقنية.

المصدر: RT