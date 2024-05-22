 
مباشر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى إيران

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl7k

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران.

إقرأ المزيد
ما مصير المروحيتين المرافقتين لرئيسي؟.. صحيفة تركية تكشف عن
ما مصير المروحيتين المرافقتين لرئيسي؟.. صحيفة تركية تكشف عن "أسئلة عالقة" حول موكب الرئيس الإيراني

ويتوجه الوزير إلى إيران لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين لقوا مصرعهم يوم الأحد 19 مايو إثر حادث أليم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري سوف يعود عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكدا تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الاثنين بأن المروحية الرئاسية تحطمت بسبب "عطل فني"، فيما افترضت صحيفة "بيلد" نقلا عن خبير ألماني أن المروحية قد تكون اصطدمت بجبل بسبب صعوبة الملاحة لقدم معداتها التقنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز