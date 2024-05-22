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ظهور نادر لوالدة الرئيس الإيراني الراحل تتلقى التعازي داخل منزلها البسيط (فيديو+ صور)

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ظهور نادر لوالدة الرئيس الإيراني الراحل تتلقى التعازي داخل منزلها البسيط (فيديو+ صور)
والدة الرئيس الإيراني الراحل
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منزل والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

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وتداول نشطاء مشاهد من خارج المنزل وداخله، مشيرين إلى أنه موجود في حي إيساركاران بمدينة مشهد. وتعيش والدة رئيسي الكبيرة في السن في منزل بسيط للغاية، على مساحة صغيرة جدا.

ويضم المنزل غرفة واحدة تحتوي مطبخا ومكانا للنوم والجلوس والأكل، وظهرت والدة رئيسي وهي تمشي بصعوبة بمساعدة كرسي متنقل خلال استقبالها المعزين.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل  ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.

ظهور نادر لوالدة الرئيس الإيراني الراحل تتلقى التعازي داخل منزلها البسيط (فيديو+ صور)
ظهور نادر لوالدة الرئيس الإيراني الراحل تتلقى التعازي داخل منزلها البسيط (فيديو+ صور)
ظهور نادر لوالدة الرئيس الإيراني الراحل تتلقى التعازي داخل منزلها البسيط (فيديو+ صور)

المصدر: RT

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مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز