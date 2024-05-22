ظهور نادر لوالدة الرئيس الإيراني الراحل تتلقى التعازي داخل منزلها البسيط (فيديو+ صور)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منزل والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

إقرأ المزيد

وتداول نشطاء مشاهد من خارج المنزل وداخله، مشيرين إلى أنه موجود في حي إيساركاران بمدينة مشهد. وتعيش والدة رئيسي الكبيرة في السن في منزل بسيط للغاية، على مساحة صغيرة جدا.

ويضم المنزل غرفة واحدة تحتوي مطبخا ومكانا للنوم والجلوس والأكل، وظهرت والدة رئيسي وهي تمشي بصعوبة بمساعدة كرسي متنقل خلال استقبالها المعزين.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.

در سبز رنگ منزل محل زندگی مادر رئیس جمهور شهید کشور است؛در یکی از محل‌های کم‌برخوردار مشهد یک خانه ساده حالا محل توجه مردم شده...#سيدالشهدای_خدمت#رييسيpic.twitter.com/T9ttOQDBZy — 🇵🇸 شیخ حسین اسدی واعظ 🇮🇷 (@hoseinasadi_ir) May 21, 2024

فیلم منزل کوچک و ساده مادر رئیس جمهور، شهید سید ابراهیم رئیسی در محله ایثارگران ٢٠ در شهر مشهد

محل مونه اینجا،دقیقا یک کوچه با خانه مادر محترم #شهید_جمهور

فاصله داشتیم...

دقیقا اهل ساده زیستی بود

فقط یک جمله میشه گفت

شهید رئیسی همچون رجایی یکی بود و نمونه نداشت#مشهدpic.twitter.com/TimsPD51OY — محمد مهدی دارا (@faryadora) May 21, 2024

المصدر: RT