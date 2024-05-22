الخارجية الإسرائيلية تشكر باريس بعد موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين

ثمنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأربعاء ما جاء من تصريحات من وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، حول موقف باريس من الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ثمن قرار باريس الرافض لخطوة إسبانيا وايرلندا والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطين، وشكر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، على دعمه لعدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل إسبانيا وإيرلندا والنرويج، كما شكره على معارضته الواضحة للمقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل ومنظمة حماس".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "استقبل صباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي، نظيره الإسرائيلي، وبحث الجانبان الاقتراح الفرنسي بشأن الحدود اللبنانية، وأوضح الوزير أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قريبا قرارات حاسمة من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

واتفق وزيرا الخارجية على أن "فرنسا ستشجع فرض عقوبات إضافية على المشروع النووي الإيراني في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل الذي سيعقد الشهر المقبل، إلى جانب الترويج لعقوبات إضافية في المنتدى الدولي بشأن مشروع الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني".

كما أطلع "وزير الخارجية كاتس نظيره الفرنسي على تفاصيل العملية في رفح، وعلى أهمية توسيعها من أجل دفع جهود إعادة جميع المختطفين".

ورحبت الدول العربية بشكل واسع بإعلان كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، بينما قوبل ذلك بغضب إسرائيلي.

المصدر: RT