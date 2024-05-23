بولندا تدرس إمكانية استخدام دفاعاتها الجوية ضد الصواريخ الروسية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية بافيل فرونسكي بأن بلاده تدرس إمكانية استخدام أنظمة الدفاع الجوي الموجودة بالقرب من حدود البلاد ضد الصواريخ الروسية فوق أراضي أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع بوابة Ukrinform تعليقا على كلام رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا حول إمكانية استخدام منظومات الدفاع الجوي البولندية ضد الصواريخ الروسية فوق أراضي أوكرانيا: "يتم النظر في هذه القضية من الناحية القانونية والفنية، لكن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه القضية بعد".

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وأضاف أن كييف تقدمت إلى وارسو بطلب من أجل هذه المبادرة.

ووفقا له فقد بدأت المفاوضات حول هذه القضية في بولندا بعد أن انتهك صاروخ روسي المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية في وقت سابق من شهر مارس.

وأشار إلى أن المناقشات تجري حول موضوع ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي البولندية قادرة على إسقاط مثل هذه الصواريخ فوق أراضي أوكرانيا وما هي العواقب القانونية لمثل هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يوجد حديث حول النقل المادي للأنظمة البولندية المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وأضاف: "لم تتم مناقشة هذا الأمر على الإطلاق في بولندا. لا يوجد احتمال لوجود نظام دفاع جوي بولندي خارج البلاد".

المصدر: "نوفوستي"