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توسك يطلب أموالا أوروبية لتحصين الحدود الشرقية لبولندا وينفي وجود خطة لزرع الألغام هناك

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توسك يطلب أموالا أوروبية لتحصين الحدود الشرقية لبولندا وينفي وجود خطة لزرع الألغام هناك
Legion-Media
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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن السلطات البولندية لا تخطط للتخلي عن اتفاقية "أوتاوا" التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.

وأشار دونالد توسك، في مؤتمر صحفي إلى "عدم وجود أي خطط لزرع الألغام على الحدود الشرقية"، موضحا أنه "لا توجد خطط لتغيير القانون الدولي في هذا المجال".

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وأضاف توسك: "نحن نضمن أن الحدود الشرقية البولندية ستكون الحدود الأكثر حراسة في أوروبا، وسنفعل ذلك بأموال أوروبية في الغالب، ويجب على أوروبا بأكملها أن تشارك في هذه التحصينات الحديثة".

وأعلنت السلطات البولندية في وقت سابق، بدء العمل على تحصين الحدود الشرقية للبلاد، فضلا عن تحديث السياج الوقائي على الحدود مع بيلاروس، والذي تم تشييده عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد بدأ العمل على إنشاء ما سمي بالحاجز الإلكتروني، وهو عبارة عن شبكة من أنظمة المراقبة الإلكترونية في المقاطع الحدودية.

المصدر: نوفوستي 

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