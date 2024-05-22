وزير مغربي يخرج عن صمته بخصوص مصادرة إيطاليا 134 سيارة "مغربية الصنع"

قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، في تعليقه على حجز 134 سيارة "مغربية الصنع" بإيطاليا، إن "الحادث وفر دروسا وجب استغلالها في المستقبل".

وخرج وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن صمته فيما يخص حجز صادرات سيارات مغربية الصنع من قبل السلطات الإيطالية، حيث أكد أن "التكتلات الاقتصادية الأوروبية اتجهت إلى إغلاق حدودها، بعدما بلغت الدول التي كانت أسواقها مفتوحة مرحلة التصنيع وتصدير منتوجات ذات قيمة عالية".

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وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية 2024 اليوم الأربعاء، إن "الحادث الجديد وفر لنا دروسا وجب استغلالها في المستقبل، على رأسها أن القوي هو من يقرر، وأننا لا يمكن أن نعول على الآخرين، وضرورة العمل أكثر خلال الفترة المقبلة وتقوية المبادلات البينية بين دول القارة، وفق ما يفيده المثل المغربي القائل: خيرنا ما يديه غيرنا".

وأكد أن "المغرب يحمل رؤية مستقبلية مهمة بخصوص التكامل الاقتصادي، الذي كشف عنه الملك محمد السادس، ويتضمن إمكانيات اقتصادية واعدة بالنسبة إلى التكتل بين دول إفريقية وأخرى مطلة على المحيط الأطلسي".

يذكر أن الجمارك الإيطالية صادرت في 15 مايو، شحنة تضم 134 سيارة كهربائية صغيرة من طراز "فيات توبولينو"، وصلت على متن سفينة تجارية قادمة من المغرب.

وأوضح متحدث باسم مجموعة "ستيلانتيس" في إيطاليا، أن السيارات تمت مصادرتها، بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشئها.

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية