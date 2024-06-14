افتتاح متواضع لـ"يورو 2024".. وتكريم بيكنباور (صور)

انطلقت منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" اليوم الجمعة بحفل افتتاحي قصير وبسيط.

واعتمد الحفل على بعض الرقصات البسيطة لعدد من الشبان والشابات، الذين ارتدوا أزياء بسيطة بألوان مبهرجة.

The opening ceremony of EURO 2024 delivered 🤩🏆 pic.twitter.com/SwMVltaF5d — OneFootball (@OneFootball) June 14, 2024

وأدى الراقصون الذين ارتدوا ألوان الـ24 منتخبا المشاركين في البطولة الأغنية الرسمية "نار" التي قام بغنائها المطرب ليوني أمام ملعب ممتلئ بـ66 ألف متفرج، كان في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

Beautiful opening ceremony scenes ahead of the Euros kick-off 🤩🔥#euro2024pic.twitter.com/wRjiBpqjpr — Pubity Sport (@pubitysport) June 14, 2024

وبعدها تم نشر أعلام وأقمشة بألوان مختلفة، في منتصف ملعب "أليانز أرينا" بميونخ، قبل أن يبرز جسد منفوخ على شكل كأس البطولة في المنتصف.

وشهد حفل الافتتاح تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي.

🖤❤️💛 Paying tribute to a legend



Franz Beckenbauer's wife Heidi was joined by former captains Jürgen Klinsmann and Bernard Dietz as we honoured the German great ahead of kick-off tonight.#EURO2024pic.twitter.com/akW8MmVQ5r — UEFA (@UEFA) June 14, 2024

وحملت هايدي، أرملة بيكنباور، في نهاية حفل الافتتاح، الكأس التي سيتم منحها للمنتخب الفائز في المباراة النهائية يوم 14 يوليو، إلى ملعب ميونخ، ثم وجهت قبلة إلى السماء.

📸 - Beckenbauer's wife holding the trophy. pic.twitter.com/TCcN0Uy70T — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 14, 2024

وفاز بيكنباور الذي توفي في يناير الماضي عن عمر 78 عاما، بـ"يورو 1972" وكأس العالم 1974 كلاعب، كما توج بكأس العالم 1990 كمدرب.

المصدر: وكالات