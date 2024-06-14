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افتتاح متواضع لـ"يورو 2024".. وتكريم بيكنباور (صور)

الرياضة

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انطلقت منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" اليوم الجمعة بحفل افتتاحي قصير وبسيط.

واعتمد الحفل على بعض الرقصات البسيطة لعدد من الشبان والشابات، الذين ارتدوا أزياء بسيطة بألوان مبهرجة.

وأدى الراقصون الذين ارتدوا ألوان الـ24 منتخبا المشاركين في البطولة الأغنية الرسمية "نار" التي قام بغنائها المطرب ليوني أمام ملعب ممتلئ بـ66 ألف متفرج، كان في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وبعدها تم نشر أعلام وأقمشة بألوان مختلفة، في منتصف ملعب "أليانز أرينا" بميونخ، قبل أن يبرز جسد منفوخ على شكل كأس البطولة في المنتصف.

وشهد حفل الافتتاح تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي.

وحملت هايدي، أرملة بيكنباور، في نهاية حفل الافتتاح، الكأس التي سيتم منحها للمنتخب الفائز في المباراة النهائية يوم 14 يوليو، إلى ملعب ميونخ، ثم وجهت قبلة إلى السماء.

وفاز بيكنباور الذي توفي في يناير الماضي عن عمر 78 عاما، بـ"يورو 1972" وكأس العالم 1974 كلاعب، كما توج بكأس العالم 1990 كمدرب.

المصدر: وكالات

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