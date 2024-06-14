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تونس تعفي حاملي جوازات السفر العراقية والإيرانية من تأشيرة الدخول إلى البلاد

أخبار العالم العربي

تونس تعفي حاملي جوازات السفر العراقية والإيرانية من تأشيرة الدخول إلى البلاد
RT
وزارة الخارجية التونسية
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أعلنت تونس يوم الجمعة 14 يونيو إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية والعراقية من تأشيرة الدخول إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنه تقرر إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما ولمرة واحدة كل 180 يوما شريطة إبراز حجز فندقي مسبق ومؤكد مع تذكرة العودة.

كما أفادت الوزارة بأنه تقرر إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس.

وذكرت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد 15 يونيو 2024.

المصدر: RT

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