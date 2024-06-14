خامنئي يوجه رسالة إلى الحجاج

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة إلى الحجاج، أنه "يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كله".

وقال خامنئي في رسالته: "متى ما جرى النظر بعين التدبر إلى اجتماع الحج العظيم ومناسكه المفصلة، يبث رباطة الجأش في المسلم، ويمنحه الطمأنينة، وينشر الرعب والرهبة في العدو والمبغض".

وأضاف: "أيها الإخوة والأخوات الحجيج، إنكم تقفون الآن في ساحة التدرب على هذه الحقائق والتعاليم الساطعة. فلتدنوا فكركم وعملكم من معارف الحج أكثر فأكثر، ولتعودوا إلى دياركم بهذه الهوية المصقولة والممزوجة بالمفاهيم السامية، هذه هي الهدية القيمة والحقيقية لرحلة حجكم".

وشدد على أنه "يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدى الحجاج إلى كل فرد من الناس".

المصدر: irna