مصر على موعد مع "الحرارة الملعونة"

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

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وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن درجة الحرارة اليوم تتخطى الـ40 درجة في الظل، لتسجل العظمى 43 درجة مئوية في الظل، متابعة: التعرض لأشعة الشمس سيعمل على زيادة الشعور بدرجات الحرارة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، واستخدام غطاء للرأس، متابعة: درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واسترسلت: سنعود تدريجيا للمعدلات الصيفية المعتادة مع بداية أول أيام عيد الأضحى، مشددة على أننا نسجل أعلى درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

وشددت على أنه ليس من الطبيعي استمرار موجات الطقس لأيام طويلة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وتناول قدر كبير من المياه والسوائل.

وكشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتي تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ، محذرا من التعرض لأشعة الشمس غدا.

وأشار خلال تصريحات له، إلى أن هناك تنفيثا حراريا شديدا وقبل أيام معدودة من دخول الصيف الفلكي الرسمي في مصر وفي نهاية الأسبوع الأول من شهر بؤونة "والمعروف بالحرارة الملعونة".

يذكر أن ذروة فصل الصيف والذي يحدث في هذا الموعد من كل عام، حيث يسمى بـ"يوم الحرارة الملعونة".

وفي هذا التوقيت القطب الشمالي للأرض يميل باتجاه الشمس، وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار السرطان عند خط دائرة عرض مقدارها 23.44 درجة شمال خط الاستواء.

ويسمى هذا اليوم بـ"يوم الحرارة الملعونة"، حيث يعد فلكيا هو ذروة فصل الصيف في هذا الجزء من العالم، ونهاره هو الأطول في العام، وليله الأقصر.

وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب، وتسمى هذه اللحظة علميا بـ"الانقلاب الصيفي"، فتتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي تدريجيا إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي، وحينها تشرق الشمس مجددا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما مرة أخرى.

المصدر: صدى البلد