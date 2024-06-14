خبير بريطاني: مبادرة بوتين للسلام قد تنقذ حياة مئات الآلاف من الأوكرانيين

صرح الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس بأن المبادرة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام في أوكرانيا، يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأوكرانيين.

وقال ميركوريس في قناته على موقع يوتيوب تعليقا على مقترحات بوتين لحل الصراع في أوكرانيا: "ما سيؤدي إليه ذلك هو إنقاذ حياة عشرات وربما مئات الآلاف من الأوكرانيين".

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بدوره صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر بأن الرئيس بوتين، بمبادرته لحل الصراع في أوكرانيا، منح الغرب فرصة أخرى لتحقيق السلام بشروط منصفة للطرفين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر:RT