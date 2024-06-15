آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /15.06.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqrj
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- فولودين: نواب في البرلمان الأوكراني باشروا بمناقشة مقترحات بوتين
- تقدير حجم خسائر دول G7 إذا صادرت الأصول الروسية
- السفارة الروسية في لندن: بريطانيا تحد من تنميتها بفرض عقوبات ضد روسيا
- برلماني روسي يصف المؤتمر السويسري حول أوكرانيا بـ"حفلة للعراة"
- المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة لم تجد أي انتهاكات لدى كتيبة "آزوف"
- مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
- وسائل إعلام بريطانية: ألمانيا تعرقل اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
- نيبينزيا: كييف ترفض جهود السلام بشكل استعراضي
- أنطونوف: مجموعة السبع انتهكت جميع المعايير وتحولت إلى مجموعة لصوص
- خبير بريطاني: مبادرة بوتين للسلام قد تنقذ حياة مئات الآلاف من الأوكرانيين