مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 في قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود، إن هجمات القوات الأوكرانية على المقاطعة يوم 14 يونيو تسبب بمقتل 7 مواطنين مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح.

وكتب غلادكوف على قناته في تيلغرام: "أمس، أسفر قصف القوات المسلحة الأوكرانية، عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى. أعرب عن خالص التعازي لجميع أقارب وأصدقاء الضحايا".

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وأشار غلادكوف إلى ارتفاع عدد ضحايا انهيار مدخل مبنى متعدد الطوابق في بلدة شبيكين بعد قصف أوكراني إلى خمسة قتلى، إثر وفاة امرأة في المستشفى.

وقال: "تم انتشال رفات أربعة أشخاص من تحت الأنقاض، وللأسف توفيت في المستشفى امرأة كانت مصابة نتيجة الحادث، ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص".

وذكر حاكم المقاطعة، أنه تم إجراء عملية جراحية للمصابة لكن قلبها توقف نتيجة الإصابة الخطيرة.

وأوضح غلادكوف أن ستة مدنيين أصيبوا بسبب انهيار مدخل المبنى، كما تم إنقاذ ستة أشخاص من الطوابق العليا.

المصدر: تاس