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إصابة 3 أشخاص جراء قصف بلدة "شبيكين" بمقاطعة بيلغورود الروسية

أخبار روسيا

إصابة 3 أشخاص جراء قصف بلدة
Legion-Media
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أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة انهيار مدخل مبنى سكني بعد تعرضه للقصف في بلدة "شبيكين" بمقاطعة بيلغورود الروسية. وذلك  بحسب بيانات أولية أعلن عنها حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "تعرضت بلدة "شبيكين" في مقاطعة "بيلغورود" للقصف، ما أدى لانهيار مدخل مبنى سكني. وبحسب البيانات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص. وقد هرعت سيارات الإسعاف والطوارئ إلى مكان الحادث".

وفي وقت لاحق، أفادت الخدمات العملياتية بوجود أشخاص تحت الأنقاض، ويعمل حاليا رجال الإنقاذ والمتطوعون في الموقع.

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وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الروسية أن عمليات البحث والإنقاذ جارية على قدم وساق.

وأضاف مكتب الخدمة الصحفية: "يجري رجال الإنقاذ من وزارة حالات الطوارئ عمليات بحث وإنقاذ في موقع انهيار مدخل مبنى سكني في "شبيكين"، وقد تم إجلاء شخصين من الطابق الخامس باستخدام شاحنة ذات سلم كهربائي".

المصدر: تاس

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