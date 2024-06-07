الدفاعات الجوية الروسية تدمر 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 28 طائرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، 11 منها فوق شبه جزيرة القرم و8 فوق بحر آزوف و6 فوق كوبان و2 فوق بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة روستوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة "دمرت خلال الليلة الماضية 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف وإقليم كراسنودار ومقاطعتي بيلغورود وروستوف".

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وأشارت إلى أن نظام كييف حاول خلال الليل وبمساعدة الطائرات بدون طيار، تنفيذ هجمات إرهابية على أهداف فوق الأراضي الروسية.

كما تحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة. وبدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية على التصدي لهجمات العدو.

وفي وقت سابق، أصيب مدني أثناء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود. كما أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار غرب لوغانسك.

المصدر: RT