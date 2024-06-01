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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف عنقودية

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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف عنقودية
Sputnik
رجل يحمل في يده ذخيرة عنقودية-صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية.

وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا إن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على دونيتسك.

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وأعلن حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين مساء أمس مقتل 5 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية للجمهورية.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا والمناطق الروسية الجديدة بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي

ويستخدم الجيش الأوكراني الذخائر العنقودية التي تلقاها من الولايات المتحدة كجزء من حزمة المساعدات العسكرية.

المصدر: RT

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