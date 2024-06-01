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الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخ "نبتون" ومسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخ
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ "نبتون" المضاد للسفن وأسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 18.00 والساعة 19.30 بتوقيت موسكو، تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار واعتراض صاروخ "نبتون" المضاد للسفن فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا والمناطق الروسية الجديدة بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

المصدر: RT

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