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المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة لم تجد أي انتهاكات لدى كتيبة "آزوف"

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المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة لم تجد أي انتهاكات لدى كتيبة
Globallookpress
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قال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، أن السلطات الأمريكية لم تجد أي انتهاكات عند رفع الحظر عن تسليح كتيبة "آزوف" الإرهابية.

وأشار كيسليتسا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى أنه "لم يتم العثور على أي دليل على انتهاكات من جانب كتيبة آزوف يمكن أن تتعارض مع تقديم المساعدات العسكرية لها".

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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية.

وزعمت الخارجية الأمريكية أنها لم تجد "أي دليل" على مثل هذه الانتهاكات. ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد متى تم رفع الحظر أو ما إذا كان مقاتلو "آزوف" قد تلقوا أسلحة أمريكية.

ودان الكرملين بشدة رفع الحظر الأمريكي عن إمدادات الأسلحة لكتيبة آزوف الإرهابية الأوكرانية.. ووصف الكتيبة بالتنظيم القومي المتطرف غاية التطرف.

يذكر أنه وبموجب قرار المحكمة العليا الروسية بتاريخ 2 أغسطس 2022 تم اعتبار كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا.

ومن جانبه صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن المعلومات المتعلقة بالقرار الأمريكي برفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية، تثير سخطا شديدا.

 

 

المصدر: تاس

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