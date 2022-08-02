المحكمة العليا الروسية تعلن كتيبة "آزوف" الأوكرانية منظمة إرهابية

أعلنت المحكمة العليا الروسية، اليوم الثلاثاء، كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.

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وجاء في إعلان القاضي: "تحديد كتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها في الأراضي الروسية".

وجاءت المحاكمة في ظروف غياب ممثلين عن الجانب الآخر. وكان من بين الحضور العديد من الحقوقيين والصحفيين الروس الذين تحدثوا خلال المحاكمة التي جرت معظم جلساتها وراء الأبواب المغلقة، عن الوقائع العديدة لجرائم مقاتلي "آزوف". كما تم خلالها عرض العديد من المقابلات المصورة مع سكان ماريوبول وفولنوفاخا الذين قتل أقرباؤهم أو اختطفوا أو عذبوا على أيدي مقاتلي "آزوف".

وقد تم بالفعل رفع دعاوى جنائية ضد عدد من مقاتلي "آزوف" في روسيا بموجب قضايا التطرف والارتزاق وما شابه ذلك.

وبموجب قرار المحكمة، يمكن محاكمة مقاتلي كتيبة "آزوف" كشركاء ومشاركين ومنظمين لمنظمة إرهابية.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي