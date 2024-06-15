زاخاروفا تعلق على منحة أمريكية لكييف بمقدار 1.5 مليار دولار لتمويل مشاريع إنسانية

جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ستعلن في قمة بيرجنستوك أن بلادها ستخصص ما يقرب من 1.5 مليار دولار لأوكرانيا.

ووفقا للبيان سيتم تخصيص هذه الأموال لإعادة تأهيل منظومة الطاقة في أوكرانيا وكذلك لتمويل بعض المشارع والاحتياجات الإنسانية.

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وأوضح البيان أنه سيتم تقديم هذه المخصصات على شكل دفعات عبر وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية. سيتم تخصيص ما مجموعه 824 مليون دولار لإعادة التأهيل العاجل للبنية التحتية للطاقة، وسيصل حجم المساعدة الإنسانية إلى 379 مليون دولار، وسيتم تخصيص 300 مليون دولار أخرى لشراء معدات الإسعافات الأولية لدائرة الحدود الأوكرانية ووكالات تطبيق القانون.

وفي تعليقها على الخبر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتهكم، إن المشاريع الإنسانية وفقا للمنطق الأوكراني، تتلخص في هدم تماثيل بوشكين ومنع استخدام اللغة الروسية التي يعتبرها الكثير من السكان لغتهم الأم واستبدالها باللغة الإنجليزية، والتنكيل بذكرى المناضلين ضد الفاشية. أما في مجال الطاقة، فهي تتمثل في القصف الدوري لمحطة زابوروجيه الكهروذرية.

المصدر: تاس