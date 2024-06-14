نيبينزيا: كييف ترفض جهود السلام بشكل استعراضي

صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن أوكرانيا "ترفض جهود السلام" المبذولة من قبل الدول الأخرى من أجل تسوية النزاع.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "الأفكار التي كان من شأنها أن تشكل انطلاقة لعملية التفاوض، طرحتها في حينها دول إفريقية وجامعة الدول العربية والبرازيل. وتظهر الصين دائما تفهما عميقا للأسباب الجذرية للأزمة".

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وتابع: "للأسف تتجاهل كييف وممولوها كل هذه الجهود للسلام، ويرفضون مناقشتها بشكل قاطع، ويأملون في اغتنام الفرصة التاريخية للانتصار على روسيا أخيرا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الجمعة عن مبادرة روسية لإطلاق مفاوضات السلام مع أوكرانيا، تتلخص في انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتتخلى أوكرانيا عن مساعيها للعضوية في الناتو.

المصدر: نوفوستي