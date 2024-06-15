رئيس فنلندا: الصين تلعب الدور الرئيسي الآن في تحقيق السلام في أوكرانيا

صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن الصين تلعب الآن الدور الرئيسي في تحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدا كذلك أهمية دور دول الجنوب العالمي في جهود السلام.

وقال ستوب خلال المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا في سويسرا، يوم السبت: "أدعو الصين بشدة إلى أن تؤثر على بوتين لإنهاء هذه الحرب وسحب القوات (من أوكرانيا)".

وشدد ستوب على أهمية دور دول الجنوب العالمي في تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "هناك تمثيلا قويا لأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وخصوصا الشرق الأوسط. وهذا يبعث على الأمل بأننا سنكون قادرين على مباشرة السير في طريق السلام، وأعتقد أنه من المهم أن يحدث ذلك بشروط أوكرانيا".

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وأضاف ستوب أن "الكثيرين منا قلقون. ولدينا 1300 كلم من الحدود المشتركة مع روسيا، ومنذ القرن الـ 13 كانت لدينا أكثر من 30 حربا واشتباكا مع روسيا. وغزت روسيا فنلندا أثناء الحرب العالمية الثانية، وخسرنا 10% من أراضينا. وتلك المناطق تشمل المنطقة حيث مسقط رأس والديّ. ولذلك كان رد فعلنا شديدا إلى هذا الحد".

ورفض الرئيس الفنلندي المقترحات الروسية بشأن السلام في أوكرانيا، التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة، واتهم روسيا بـ "انتهاك القانون الدولي".

وأشار إلى أنه ينبغي انتظار إيجاد الحل أثناء المؤتمر في سويسرا، ولكن من الممكن "اتخاذ خطوات" تجاهه، مضيفا أنه "إن لم يتم الحديث عن السلام، فإنه لن يتحقق أبدا".

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يذكر أن المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا، يعقد يومي 15 و16 يونيو في سويسرا بمشاركة ممثلي أكثر من 90 دولة، لكن الصين رفضت المشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أن السلام في أوكرانيا يجب مناقشته مع روسيا.

وتريد أوكرانيا من خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" التي كانت روسيا قد رفضتها معتبرة إياها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: قناة Yle الفنلندية