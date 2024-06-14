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مصر.. دار الإفتاء تحذر من فيديو مزيف للمفتي يروّج لتطبيق مشبوه

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مصر.. دار الإفتاء تحذر من فيديو مزيف للمفتي يروّج لتطبيق مشبوه
RT / facebook - Egypt Dar AlIfta Media
مفتي الجمهورية المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام
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حذر مركز الإعلام بدار الإفتاء المصرية من فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي يروج لتطبيق ألعاب إلكترونية ونسب لمفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام.

وشدد المركز الإعلامي في بيان تلقت RT نسخة منه على خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة في فبركة الفيديوهات التي تروج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس.

وأكد المركز الإعلامي أأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو نشر هذا الفيديو المزيف.

ودعا المصريين إلى توخي الحذر من مثل هذه الصفحات والفيديوهات المضللة.

مصر.. دار الإفتاء تحذر من فيديو مزيف للمفتي يروّج لتطبيق مشبوه

المصدر: RT

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