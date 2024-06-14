"سلوك غريب" لبايدن خلال قمة G7.. ميلوني تتدخل لإنقاذ الموقف والبيت الأبيض يعلق (فيديو)

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"التجوال" خلال عرض مظليين خلال قمة G7 في إيطاليا قبل أن تتدخل رئيسة وزراء البلد المضيف جورجا ميلوني لـ"إعادته" إلى مجموعة القادة، حسب فيديو متداول.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت نشره بعض وسائل الإعلام، بينها صحيفة "نيويورك بوست"، قادة مجموعة السبع ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وهم يحيون المظليين معا ويصفقون لهم، بينما ينظر بايدن جانبا. وفي لحظة ما، ابتعد الرئيس الأمريكي بضع خطوات عن المجموعة واقترب من أحد المظليين، وقال له بعض الكلمات وأظهر إشارة استحسان.

WHAT IS BIDEN DOING? pic.twitter.com/iY33K2srII — RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2024

وفي وقت لاحق، كتب أندرو بيتس، النائب الأول للناطقة باسم البيت الأبيض، في منشور عبر منصة "إكس" أن الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام "محرف"، موضحا أن بايدن كان "يهنئ أحد المظليين ورفع إصبع الإبهام كإشارة استحسان".

يذكر أن زلات اللسان المتكررة والكلام المبهم أحيانا والحركات المحرجة لبايدن البالغ من العمر 81 عاما، تجعل خصومه السياسيين يشككون في أهليته لولاية رئاسية ثانية.

المصدر: RT