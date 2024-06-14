توربان يشهر أول بطاقة حمراء في كأس أوروبا 2024 (فيديو)

تحصل المدافع الاسكتلندي رايان بورتيوس على أول بطاقة حمراء في بطولة كأس أوروبا 2024 خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الألماني صاحب الضيافة.

وأشهر الحكم الفرنسي كليمون توربان بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، في وجه بورتيوس في الدقيقة 45 بعد تدخله بعنف بحق لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان داخل منطقة الجزاء.

PENALTY GERMANY & RED CARD FOR SCOTLAND AFTER THIS HORROR TACKLE😱 pic.twitter.com/cjFrjOFnjn — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 14, 2024

كما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الألماني ترجمها كاي هافيرتز إلى هدف.

🚨🚨| GOAL: HAVERTZ MAKES IT THREE!!!



Germany 3-0 Scotland



pic.twitter.com/MteHOZ6Xnh — CentreGoals. (@centregoals) June 14, 2024

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا على اسكتلندا بثلاثية دون رد.

المصدر: RT