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توربان يشهر أول بطاقة حمراء في كأس أوروبا 2024 (فيديو)

الرياضة

توربان يشهر أول بطاقة حمراء في كأس أوروبا 2024 (فيديو)
AP
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تحصل المدافع الاسكتلندي رايان بورتيوس على أول بطاقة حمراء في بطولة كأس أوروبا 2024 خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الألماني صاحب الضيافة.

وأشهر الحكم الفرنسي كليمون توربان بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، في وجه بورتيوس في الدقيقة 45 بعد تدخله بعنف بحق لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان داخل منطقة الجزاء.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الألماني ترجمها كاي هافيرتز إلى هدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا على اسكتلندا بثلاثية دون رد.

المصدر: RT

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