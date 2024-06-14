"ذا هيل": ترامب يتعاطف مع بايدن بعد إدانة نجله هانتر

أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جانبا حساسا وتفهما للصعوبات العائلية التي يواجهها خصمه السياسي الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه يتفهم ما يشعر به الرئيس جو بايدن بعد إدانة نجله هانتر بتهم تتعلق بشراء سلاح بشكل غير قانوني عندما كان مدمنا على المخدرات.

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وأضاف "أفهم ذلك جيدا لأنني مررت به مع أشخاص لديهم هذا المرض (الإدمان) في أسرهم"، معربا عن فهمه للحظات "صعبة للغاية" يمر بها بايدن كأب.

وصرح الرئيس الأسبق: "إنه وضع صعب للغاية بالنسبة للأب إنه وضع صعب للغاية بالنسبة لأخ أو أخت".

وتابع قائلا: "يستمر الأمر ولا يتوقف، سواء كان ذلك بسبب الكحول أو المخدرات أو أي شيء آخر.. إنه أمر صعب وهذه لحظة قاسية بالنسبة للعائلة.. إنها لحظة مريرة لأي عائلة متورطة في ذلك".

وكان فريد شقيق ترامب مدمنا على الكحول وتوفي في عام 1981.

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وأدين هانتر بايدن يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بحيازته سلاحا ناريا خلافا للقانون في 2018 عندما كان مدمنا على المخدرات.

وركزت محاكمته التي استمرت أسبوعا بشكل كبير على إدمانه السابق للكوكايين، وتضمنت شهادات من عائلته وأصدقائه وشركائه السابقين.

ويواجه هانتر بايدن عقوبة السجن بحد أقصى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار، ومع ذلك نادرا ما يعاقب المخالفون لأول مرة بالعقوبة القصوى.

وقال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه لن يعفو عن ابنه إذا أدين ولن يخفف عقوبته.

وفي كاليفورنيا، يواجه هانتر بايدن اتهامات منفصلة بزعم عدم دفع 1.4 مليون دولار كضرائب وتقديم إقرارات كاذبة والتي يمكن أن تتم محاكمته بسببها في سبتمبر القادم.

المصدر: "ذا هيل"