إعلام أمريكي: هانتر بايدن يسحب دعوى قضائية ضد محامي ترامب السابق

وافق نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر بايدن، على سحب دعوى قضائية رفعت في محكمة في لوس أنجلوس ضد المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رودي جولياني.

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وذكرت قناة "NBC": "في سبتمبر 2023، رفع هانتر بايدن دعوى قضائية ضد جولياني، متهما إياه بالوصول بشكل غير قانوني إلى المعلومات السرية على جهازه المحمول، وادعى نجل الرئيس الأمريكي أن المتهم انتهك خصوصيته وتلاعب بالمعلومات التي تم الحصول عليها من الجهاز المحمول الخاص به".

وطالب نجل الرئيس الأمريكي بتعويضات تزيد عن 75 ألف دولار، بالإضافة إلى دفع مقابل الخدمات القانونية للمحامين وتكاليف الدعوى الأخرى.

وأشارت القناة إلى أن الطرفين أبرما يوم أمس الخميس، اتفاقا يتنازل بموجبه هانتر بايدن عن الدعوى، على أن يدفع جولياني تكاليف الدعوى.

وقضى هانتر بايدن ما يقرب من أربع سنوات وهو يصر على أن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به قد تمت سرقته، أو أنه لم يكن خاصا به أصلا.

وفي وقت لاحق، تم تسليم وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص إريكا جنسن جهاز MacBook Pro 13 وتم التحقق من أن الرقم التسلسلي يخص هانتر، نجل الرئيس جو بايدن.

وأوضحت جنسن أن التحليل حدد أن الجهاز لم يتم العبث به وأن جميع المواد الموجودة فيه ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصور الفوتوغرافية وعدد كبير من الوثائق كانت أصلية، وتم تأكيد كل ذلك من خلال حساب iCloud الذي تم استخدامه من هانتر بايدن لدى شركة Apple.

المصدر: NBC