الولايات المتحدة.. هيئة المحلفين تدين هانتر بايدن بـ 3 تهم جنائية منها حيازة سلاح بطريقة غير قانونية

أدين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجة إليه والمتعلقة بحيازته غير القانونية لسلاح ناري.

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ووجدت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير هانتر بايدن مذنبا بتهم فدرالية تتعلق باقناء أسلحة بصورة غير قانونية عندما كان مدمنا على المخدرات، في أول مقاضاة جنائية تاريخية لنجل رئيس أمريكي هو في منصبه.

وقد أُدين ابن الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث التي واجهها، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية تصل عقوبة اثنتين من التهم الموجة لهانتر بايدن إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وبموجب التوصيات التوجيهية الفيدرالية بشأن الأحكام، يمكن الحكم عليه بالسجن لأكثر من عام، لكن يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة أكثر أو أقل، كما تحمل كل تهمة أيضا غرامة مالية قصوى قدرها 250 ألف دولار.

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وكان هانتر بايدن قد اتهم في ديسمبر بالاحتيال الضريبي، كما اتهم بالتهرب بالاستناد إلى "الحيلة"، من الالتزام بدفع 1,4 مليون دولار من الضرائب. ودفع بأنه غير مذنب بينما من المتوقع محاكمته هذه السنة في كاليفورنيا.

وخلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2018 سحب هانتر بايدن 150 ألف دولار من بطاقته المصرفية، ودفع نقدا أثناء شرائه المسدس في أكتوبر 2018، حسب إفادة أحد شهود العيان.

يذكر أن هانتر بايدن يتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة، حيث أخفى إدمانه على المخدرات في أثناء شراء المسدس.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية