مرافعات في قضية هانتر بايدن.. الكشف عن صور للمخدرات أرسلها للتجار

اطلعت هيئة المحلفين التي تنظر في قضية نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن المتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة على صور للكوكايين، أرسلها بايدن إلى التجار الذين زودوه بالمخدرات.

وجرى أثناء المرافعات في قضية بايدن الابن في ولاية ديلاوير، يوم الثلاثاء، عرض عدد من الصور والفيديوهات من الأجهزة الالكترونية التابعة لهانتر بايدن.

وأظهرت المواد المذكورة تعاطي بايدن للمخدرات وكذلك تبادله الصور مع التجار في ولاية كاليفورنيا.

وأدلت موظفة في مكتب التحقيقات الفدرالي، تتولى التحقيق في قضية بايدن بشهادتها أمام المحكمة، يوم الثلاثاء. وأكدت أن هانتر بايدن أرسل رسائل أكد فيها تعاطيه للمخدرات بعد أيام من شرائه للسلاح.

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وخلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2018 سحب هانتر بايدن 150 ألف دولار من بطاقته المصرفية، ودفع نقدا أثناء شرائه المسدس في أكتوبر 2018، حسب إفادة أحد شهود العيان.

يذكر أن هانتر بايدن يتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة، حيث أخفى إدمانه على المخدرات أثناء شراء المسدس.

ويواجه بايدن الابن تهما جنائية في قضية أخرى بولاية كاليفورنيا، حيث يتهم بالتهرب الضريبي.

وجدير بالذكر أن هانتر بايدن ببراءته في القضيتين.

المصدر: "سي إن إن"