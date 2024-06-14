بوتين: لا مكان للقوات الأجنبية في "أوراسيا" وحان الوقت لمناقشة نظام جديد للضمانات الأمنية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الدول والهياكل الإقليمية في أوراسيا نفسها يجب أن تحدد مجالات محددة للتعاون في مجال الأمن المشترك".

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جاء ذلك في تصريحات بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية اليوم، حيث قال:

"يجب أن تكون لأوروبا علاقات جيدة مع روسيا"، معتبرا "المحاولات الأمريكية مستمرة لتمرير النهج الإمبريالي والهيمنة من أجل استنزاف الولايات المتحدة للقارة الأوروبية".

وأكد بوتين أنه "آن الأوان لمناقشة المنظومة والضمانات الأمنية. لا بد من الحيلولة دون التدخل الخارجي. نريد إقامة منظومة أمنية جيدة. القوات الأجنبية لا مكان لها في أوراسيا..

وأشار الرئيس إلى أنه "يجب على الدول والهياكل الإقليمية في أوراسيا بنفسها أن تحدد مجالات محددة للتعاون في مجال الأمن المشترك، وبناء أنظمة مؤسسات وآليات واتفاقيات عاملة من شأنها أن تخدم فعليا تحقيق الأمن المشترك والأهداف المشتركة للاستقرار والتنمية".

المصدر: RT