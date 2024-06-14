مبادرة بوتين لحل نزاع أوكرانيا.. سحب القوات والتخلي عن الناتو
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اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف يقدمه الرئيس بوتين في اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية يتضمن بنوداً
تبدأ بسحب القوات الأوكرانية من كامل المناطق الجديدة لروسيا مرورا بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا للناتو وانتهاءا بضمان الأمن الأوروبي من خلال حوار صادق ومسؤول.. مبادرة بوتين أتت تزامناً مع اجتماع قادة مجموعة السبع وقبيل بدء مؤتمر سويسرا ... توقيت يحمل في مضامينه رسائل عديدة.. فكيف سيتلقى الغرب هذا الاقتراح .. وتحت أي ظرف سنشهد استدارة غربية سلمية نحو روسيا .. وماهي السيناريوهات المتوقعة فيما لو رفض الغرب المبادرة واختار المضي في تصعيد الصراع؟