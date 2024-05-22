محامية منفذ محاولة اغتيال فيتسو تتنحى عن القضية لهذه الأسباب!

أعلنت مارتينا سيرنا محامية يوراي تسينتولا الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في 15 مايو أنها لن تدافع عنه أمام المحكمة.

وقالت المحامية إن قرار "الرفض يعود لأسباب شخصية".

وصرح المدعي العام السلوفاكي ماروس زيلينكا في وقت سابق من اليوم أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو يمكن إعادة تصنيفها من "محاولة قتل مع سبق الإصرار" إلى "هجوم إرهابي".

وأطلق تسينتولا البالغ 71 عاما يوم الأربعاء الماضي على فيتسو، وتمكن رجال الأمن من اعتقاله وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: RT