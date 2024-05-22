المدعي العام في سلوفاكيا: ربما تتم إعادة تصنيف محاولة اغتيال فيتسو كهجوم إرهابي

قال المدعي العام السلوفاكي ماروس زيلينكا إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو يمكن إعادة تصنيفها من "محاولة قتل مع سبق الإصرار" إلى "هجوم إرهابي".

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لزيلينكا عقب اجتماع للحكومة، حيث تابع: "يتساءل الجمهور لماذا لا يتم تصنيف هذه الجريمة بوصفها هجوما إرهابيا، وهذا التصنيف في المستقبل ليس مستبعدا، ولكن على أساس تحليل الأدلة".

وكان الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي قد اعترف بذنبه أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

وقام تسينتولا يوم الأربعاء الماضي بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: تاس