 
مباشر

المدعي العام في سلوفاكيا: ربما تتم إعادة تصنيف محاولة اغتيال فيتسو كهجوم إرهابي

أخبار العالم

المدعي العام في سلوفاكيا: ربما تتم إعادة تصنيف محاولة اغتيال فيتسو كهجوم إرهابي
Globallookpress Tomas TkacikKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl95

قال المدعي العام السلوفاكي ماروس زيلينكا إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو يمكن إعادة تصنيفها من "محاولة قتل مع سبق الإصرار" إلى "هجوم إرهابي".

إقرأ المزيد
"فاينانشال تايمز": بروكسل تخشى أن يصبح فيتسو "قوة أكثر تدميرا في الناتو"

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لزيلينكا عقب اجتماع للحكومة، حيث تابع: "يتساءل الجمهور لماذا لا يتم تصنيف هذه الجريمة بوصفها هجوما إرهابيا، وهذا التصنيف في المستقبل ليس مستبعدا، ولكن على أساس تحليل الأدلة".

وكان الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي قد اعترف بذنبه أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

وقام تسينتولا يوم الأربعاء الماضي بإطلاق الرصاص  على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز