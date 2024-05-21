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زاخاروفا: اتهام روسيا بمحاولة اغتيال فيتسو ضرب من الجنون

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زاخاروفا: اتهام روسيا بمحاولة اغتيال فيتسو ضرب من الجنون
Globallookpress Petrov Sergey
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو هي اتهامات جنونية.

وقالت زاخاروفا على "تلغرام" ردا على ما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، والتي ألقت اللوم على موسكو في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي: "مراسل الصحيفة في براتيسلافا بيتر كونرادي شارك هذا الهجوم المجنون...حتى تغليف السمك المجفف في هذه الصحيفة أمر خطير حيث ستصاب الأسماك بالجنون".

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وأضافت: "وأنا كنت أتساءل من سيكون أول من ينطق العبارة المقدسة "Russians Did It"، واتضح أنها "التايمز"".

وأطلق رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاما من العمر يوم الأربعاء الماضي الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: RT

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