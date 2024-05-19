الداخلية السلوفاكية تحقق في احتمال وقوف جهة خارجية وراء محاولة اغتيال فيتسو

قال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي اشتوك، اليوم الأحد إن المحققين السلوفاكيين يدرسون احتمالية أن يكون الشخص الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو مدفوعا من قبل جهة ما.

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وأضاف اشتوك خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد ساعتين من الحادثة، تم مسح سجل المعتدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك، لافتا إلى أن هذه الخطوة لم تنفذ من قبله أو من قبل زوجته.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تحقق في فرضية أن المتهم أقدم على إطلاق النار تجاه رئيس الوزراء بتحريض مدبر من جهة خارجية.

هذا وكشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك اليوم الأحد أن رئيس الحكومة روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وفي وقت سابق، أفاد الموقع الإخباري RTVS، بأن الكاتب يوراي تسينتولا، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اعترف بذنبه أمام المحكمة.

ووفقا للموقع، اعترف تسينتولا البالغ من العمر 71 عاما بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

وذكر الموقع أن المحكمة الجنائية الخاصة في بيزينوك بغرب سلوفاكيا، تنظر في القضية.

وقام تسينتولا يوم الأربعاء الماضي بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: نوفوستي