وسائل إعلام تكشف النقاب عن دوافع مهاجم رئيس وزراء سلوفاكيا

كشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.

ونقلت قناة TA3 السلوفاكية عن المهاجم قوله إنه يعارض سياسات حكومة فيتسو التي تحد من حرية وسائل الإعلام.

وحسب معطيات القناة، فإن المهاجم بدأ يخطط لهجومه منذ شهر تقريبا.

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وأكد وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إشتوك وجود دوافع سياسية وراء الهجوم على رئيس الوزراء.

يذكر أن الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يوم الأربعاء، اعتقل في مكان الحادث فور الهجوم. وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر، وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

وقد نأت قوى المعارضة بنفسها رسميا عن مرتكب جريمة الهجوم على رئيس الوزراء.

المصدر: تاس